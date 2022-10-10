Клавишник группы Ласковый май Михаил Афанасьев ушёл из жизни
2022-10-10
16:15
Клавишник музыкального коллектива "Ласковый май" ушёл из жизни, о чём сообщил экс-продюссер группы Андрей Разин.
Клавишник группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев ушёл из жизни. Печальную новость сообщил экс-продюсер музыкального коллектива Андрей Разин, разместив голосовое сообщение в Iзапрещённой сегодня в России социальной сети.
Разин сообщил: "Пришла очень печальная весть из Нижнего Новгорода. Ушел клавишник „золотого“ состава группы „Ласковый май“, который бессменного работал в моей группе, всегда сопровождал все концерты мои, уникальный человек Миша Афанасьев, которого любили безумного все в группе".
Причина смерти музыканта пока не озвучивается.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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