Клавишник музыкального коллектива "Ласковый май" ушёл из жизни, о чём сообщил экс-продюссер группы Андрей Разин.

Клавишник группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев ушёл из жизни. Печальную новость сообщил экс-продюсер музыкального коллектива Андрей Разин, разместив голосовое сообщение в Iзапрещённой сегодня в России социальной сети.

Разин сообщил: "Пришла очень печальная весть из Нижнего Новгорода. Ушел клавишник „золотого“ состава группы „Ласковый май“, который бессменного работал в моей группе, всегда сопровождал все концерты мои, уникальный человек Миша Афанасьев, которого любили безумного все в группе".

Причина смерти музыканта пока не озвучивается.