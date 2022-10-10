Почему в крышечках бутылок с соевым соусом имеются два отверстия
2022-10-10
17:10
Некий пользователь соцсетей рассказал удивлённым людям, для чего существуют отверстия в крышечках бутылок с соевым соусом.
Немало народу мучилось вопросом, почему этих отверстий целых два, и мужчина с ником @andrelifehack готов раскрыть всем тайну.
Как несложно догадаться, через одно отверстие соевый соус выливается из бутылки, а второе служит для того, чтобы контролировать поток соуса, в нужный момент затыкая пальцем дырку (после этого жидкость перестаёт литься).
Отныне неопытные кулинары никогда не добавят в еду слишком много соуса, ведь они могут легко проследить за важным процессом с помощью отверстий в крышке.
Однако, открытие @andrelifehack не только обрадовало людей, но и вызвало неприятные эмоции, связанные с соусом, который подаётся на стол в ресторанах.
Вряд ли персонал моет крышки от бутылок после каждого клиента, так что страшно представить, сколько народу успело схватиться за крышечку своими пальцами (возможно, не всегда чистыми).
Опубликовано: Антон Райт
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