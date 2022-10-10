Почему в крышечках бутылок с соевым соусом имеются два отверстия

Некий пользователь соцсетей рассказал удивлённым людям, для чего существуют отверстия в крышечках бутылок с соевым соусом.

Немало народу мучилось вопросом, почему этих отверстий целых два, и мужчина с ником @andrelifehack готов раскрыть всем тайну.

Как несложно догадаться, через одно отверстие соевый соус выливается из бутылки, а второе служит для того, чтобы контролировать поток соуса, в нужный момент затыкая пальцем дырку (после этого жидкость перестаёт литься).

Отныне неопытные кулинары никогда не добавят в еду слишком много соуса, ведь они могут легко проследить за важным процессом с помощью отверстий в крышке.

Однако, открытие @andrelifehack не только обрадовало людей, но и вызвало неприятные эмоции, связанные с соусом, который подаётся на стол в ресторанах.

Вряд ли персонал моет крышки от бутылок после каждого клиента, так что страшно представить, сколько народу успело схватиться за крышечку своими пальцами (возможно, не всегда чистыми).