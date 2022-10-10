Германия пообещала поставить Киеву современные ПВО средней дальности IRIS-T

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала поставить Киеву современные ПВО средней дальности IRIS-T.

Сегодня днем ТАСС сообщает, что Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт осудила ракетные удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Ламбрехт заявила, что необходимо продолжать поддерживать Украину и пообещала, что вскоре власти ФРГ поставят Киеву современную систему ПВО средней дальности IRIS-T-отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что 10 октября прогремели взрывы в разных частях Украины. В результате обстрела пять украинских областей остались без электроснабжения, в некоторых регионах оно частично нарушено. Власти Украины сообщили о десятках раненых и не менее 10 погибших.