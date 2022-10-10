Чехия обвиняет Норвегию в жадности: причина завышение цен на газ

По сообщению чешского портала iDNES королевство Норвегия предпочло получать сверхдоходы при продаже газа вместо следования европейским ценностям.

В то время когда почти все страны Евросоюза стремятся хоть как-то выдержать предстоящую зиму, норвежцы откровенно завышают цену на голубое топливо, стремясь к личному обогащению.

Прибыль от продажи газа в этом году для королевства составит примерно 94 млрд долларов, а это больше чем в 3 раза по сравнению с прошлогодними барышами.

Страны Европы не желают мириться с завышенными ценами, которые уже активно обсуждаются Еврокомиссией. Но Норвегия снижать стоимость не намерена.