Чехия обвиняет Норвегию в жадности: причина завышение цен на газ
2022-10-10
17:24
По сообщению чешского портала iDNES королевство Норвегия предпочло получать сверхдоходы при продаже газа вместо следования европейским ценностям.
В то время когда почти все страны Евросоюза стремятся хоть как-то выдержать предстоящую зиму, норвежцы откровенно завышают цену на голубое топливо, стремясь к личному обогащению.
Прибыль от продажи газа в этом году для королевства составит примерно 94 млрд долларов, а это больше чем в 3 раза по сравнению с прошлогодними барышами.
Страны Европы не желают мириться с завышенными ценами, которые уже активно обсуждаются Еврокомиссией. Но Норвегия снижать стоимость не намерена.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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