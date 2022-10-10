Депп стал копировать образ Леонтьева после судебных разбирательств с Херд
2022-10-10
17:49
59-летний Джонни Депп стал появляться в свете в солнцезащитных очках, в кепке-восьмиклинке, жилетах поверх рубашек и причудливых балахонах. Это образ 73-летнего российского певца Валерия Леонтьева.
В последнее время 59-летний Джонни Депп выходит в свет в образе певца из РФ - Валерия Леонтьева.
Солнцезащитные очки, кепка-восьмиклинка, жилеты поверх рубашек и причудливые балахоны - атрибуты образа того и другого.
Всегда эпатажный, яркий Валерий Леонтьев к 73 годам стал одеваться скромнее, а именно таким образом, как именитый голливудский актёр.
Стоит заметить, что сходство между знаменитостями наблюдается только в одежде.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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