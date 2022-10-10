Депп стал копировать образ Леонтьева после судебных разбирательств с Херд

59-летний Джонни Депп стал появляться в свете в солнцезащитных очках, в кепке-восьмиклинке, жилетах поверх рубашек и причудливых балахонах. Это образ 73-летнего российского певца Валерия Леонтьева.

В последнее время 59-летний Джонни Депп выходит в свет в образе певца из РФ - Валерия Леонтьева.

Солнцезащитные очки, кепка-восьмиклинка, жилеты поверх рубашек и причудливые балахоны - атрибуты образа того и другого.

Всегда эпатажный, яркий Валерий Леонтьев к 73 годам стал одеваться скромнее, а именно таким образом, как именитый голливудский актёр.

Стоит заметить, что сходство между знаменитостями наблюдается только в одежде.