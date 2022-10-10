СК РФ возбудил уголовное дело в связи с незаконным преследованием Медведева
2022-10-10
18:04
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным преследованием СБУ экс-президента РФ Дмитрия Медведева.
10 октября глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства незамедлительно отреагировать на объявление бывшего президента РФ Дмитрия Медведева в розыск СБУ.
Бастрыкин заявил о недопустимости подобных действий со стороны Украины, ввиду чего приказал возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием Службой безопасности Украины Медведева.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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