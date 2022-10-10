Бледанс, находящаяся в Крыму, заявила в соцсетях, что ей не страшно
2022-10-10
18:07
Актриса Эвелина Бледанс поведала подписчикам, какие чувства испытывает, находясь в Крыму сейчас.
Эвелина Бледанс рассказала фолловерам, что чувствует, находясь на полуострове.
Бледанс отправилась в Крым с наследником, который должен отдыхать в легендарном лагере "Артек".
Семен с матерью ехал в Крым в специальном вагоне для "солнечных" детей. Поезд проезжал по Крымскому мосту за день до трагедии.
Бледанс сообщила, что находиться в Крыму ей не страшно.
В соцсетях артистка написала: "Это мой Крым! Моя Родина! Мое место рождения и силы! И Ангел Хранитель никогда не позволит обидеть ни меня, ни моих детей! Прекратите проклинать - делайте что-то важное и доброе!"
Также её не трогают угрозы недоброжелателей и хейтеров в директе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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