Бледанс, находящаяся в Крыму, заявила в соцсетях, что ей не страшно

Актриса Эвелина Бледанс поведала подписчикам, какие чувства испытывает, находясь в Крыму сейчас.

Эвелина Бледанс рассказала фолловерам, что чувствует, находясь на полуострове.

Бледанс отправилась в Крым с наследником, который должен отдыхать в легендарном лагере "Артек".

Семен с матерью ехал в Крым в специальном вагоне для "солнечных" детей. Поезд проезжал по Крымскому мосту за день до трагедии.

Бледанс сообщила, что находиться в Крыму ей не страшно.

В соцсетях артистка написала: "Это мой Крым! Моя Родина! Мое место рождения и силы! И Ангел Хранитель никогда не позволит обидеть ни меня, ни моих детей! Прекратите проклинать - делайте что-то важное и доброе!"

Также её не трогают угрозы недоброжелателей и хейтеров в директе.