Стало известно, почему в Китае сотни почти новых Great Wall оказались на свалке

В Китае обнаружена свалка электрокаров Ora iQ местного бренда Great Wall. Там находятся сотни практически новых машин.

Как оказалось, это автомобили каршеринговой службы Ole Sharing, которая начала работу в 2018 году. В проект вложили около миллиарда юаней, и поначалу он казался весьма успешным.

Однако потом случилась пандемия. Из-за блокировок спрос на каршеринг резко упал, операционный центр компании прекратил работу.

Более того, в стране были отменены льготы для электромобилей. Судя по отсутствию обновлений соцсетей с 2021 года, а также толстому слою пыли на машинах, восстанавливать проект никто не собирается.