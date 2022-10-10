Марк Цукерберг придумал «метаудаленку» для сотрудников Meta, но им это не понравилось
2022-10-10
18:30
Глава технологической компании Meta Марк Цукерберг приказал сотрудникам участвовать в собраниях метавселенной с помощью VR-шлемов, хотя такие приспособления есть далеко не у всех.
Цукерберг хочет, чтобы все рабочие встречи к концу этого года проводились в приложении Meta's Horizon Workrooms. Это выглядит как общение аватаров в виртуальных переговорных комнатах.
Но проблема в том, что у некоторых сотрудников VR-шлемов нет. Им пришлось самим покупать себе данный гаджет, чтобы их не уволили из компании.
Издание The New York Times со ссылкой на собственный источник сообщает, что сотрудники компании в переписке между собой называет проекты метавселенной MMH. Это расшифровывается как Make Mark Happy, т.е. «Делать Марка счастливым».
Опубликовано: Светлана Репина
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