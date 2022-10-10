Гончаренко: Россия нанесла ракетные удары по Кременчугу и Кривому Рогу

Украинский депутат Алексей Гончаренко утверждает, что российские войска вновь обстреливают крупные города Украины.

Вечером 10 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что Россия вновь выпустила ракеты по украинским городам, атаковав Кривой Рог и Кременчуг. Утром понедельника обстрелам подверглись такие населённые пункты Украины как Киев, Львов, Харьков, Днепропетровск и прочие.

Примечательно, что родной город Владимира Зеленского Кривой Рог в последний месяц особенно часто обстреливается российскими военными с помощью высокоточного оружия.