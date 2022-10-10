AFP: Швеция не допустит Россию к расследованию ЧП на «Северном потоке»
2022-10-10
20:51
Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон сообщила о недопуске России к расследованию диверсии на газопроводах в Балтийском море.
10 октября премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон дала интервью французскому информационному агентству AFP, где публично заявила, что правительство её страны не намерено допускать Россию к предварительному расследованию взрывов на "Северных потоках".
В своём заявлении Андерссон мотивировала недопуск России к расследованию тем, что место происшествия находится в исключительной экономической зоне Швеции. К тому же, согласно местному законодательству, предварительные расследования могут проводиться только местными спецслужбами, отметила Магдалена Андерссон.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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