Селена Гомес: «Я благодарна за то, что жива»

2022-10-10

21:43

На днях вышел трейлер документального фильма с Селеной Гомес, в котором она откровенно рассказывает о своем психическом здоровье и физическом состоянии.

30-летняя Гомес рассказывает, что всю свою жизнь с самого детства она работала. По мере взросления ее не покидало чувство, что она недостаточно хороша. 

В фильме рассказывается о диагнозе волчанки, который поставили Селене, о ее борьбе с тревогой и депрессией, о ее желании помогать людям. 

Съемки шли в течение 6 лет, а значит, охватывают и период ее романа с Джастином Бибером. В трейлере об этом ничего не сказано.

Опубликовано: Светлана Репина







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