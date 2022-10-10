Селена Гомес: «Я благодарна за то, что жива»
2022-10-10
21:43
На днях вышел трейлер документального фильма с Селеной Гомес, в котором она откровенно рассказывает о своем психическом здоровье и физическом состоянии.
30-летняя Гомес рассказывает, что всю свою жизнь с самого детства она работала. По мере взросления ее не покидало чувство, что она недостаточно хороша.
В фильме рассказывается о диагнозе волчанки, который поставили Селене, о ее борьбе с тревогой и депрессией, о ее желании помогать людям.
Съемки шли в течение 6 лет, а значит, охватывают и период ее романа с Джастином Бибером. В трейлере об этом ничего не сказано.
Опубликовано: Светлана Репина
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