Европа признала, что основой ее благополучия была дешевая энергия из России
2022-10-10
22:11
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что благополучие Евросоюза было основано на дешевой энергии из России. Он подчеркнул, то теперь нужно искать энергетические источники в самой Европе.
Во время встречи с послами Евросоюза Боррель сказал, что лучшая энергия – та, что производится внутри. По его словам, сейчас ЕС требуется серьезная реструктуризация экономики, поскольку Россия и Китай уже не будут играть прежнюю роль в ней. Это касается, в том числе, сложностей с доступом на китайский рынок.
Ранее в Евросоюзе было принято решение обсудить возможность снижения цен с основными поставщиками газа – Норвегией и США.
Опубликовано: Светлана Репина
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