Европа признала, что основой ее благополучия была дешевая энергия из России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что благополучие Евросоюза было основано на дешевой энергии из России. Он подчеркнул, то теперь нужно искать энергетические источники в самой Европе.

Во время встречи с послами Евросоюза Боррель сказал, что лучшая энергия – та, что производится внутри. По его словам, сейчас ЕС требуется серьезная реструктуризация экономики, поскольку Россия и Китай уже не будут играть прежнюю роль в ней. Это касается, в том числе, сложностей с доступом на китайский рынок.

Ранее в Евросоюзе было принято решение обсудить возможность снижения цен с основными поставщиками газа – Норвегией и США.