Шарль Мишель призвал срочно создать настоящий энергетический союз в Европе

2022-10-10

22:48

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в Евросоюзе необходимо прямо сейчас создавать энергетический союз. Он подчеркнул, что это важно для суверенитета блока.

Мишель напомнил, как во время коронавирусной пандемии ни одно государство не могло справиться с масштабным кризисом в одиночку. При этом он признал, что при создании союза предстоит столкнуться с конфликтом национальных полномочий и компетенций ЕС.

По словам главы Евросовета, для выполнения этой задачи все 27 национальных энергетических наборов нужно сделать совместимыми. Все это потребует сильной координации между странами.

Опубликовано: Светлана Репина







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