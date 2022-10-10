Шарль Мишель призвал срочно создать настоящий энергетический союз в Европе

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в Евросоюзе необходимо прямо сейчас создавать энергетический союз. Он подчеркнул, что это важно для суверенитета блока.

Мишель напомнил, как во время коронавирусной пандемии ни одно государство не могло справиться с масштабным кризисом в одиночку. При этом он признал, что при создании союза предстоит столкнуться с конфликтом национальных полномочий и компетенций ЕС.

По словам главы Евросовета, для выполнения этой задачи все 27 национальных энергетических наборов нужно сделать совместимыми. Все это потребует сильной координации между странами.