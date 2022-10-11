Китай снова ввел жесткий карантин за несколько дней до крупного съезда Компартии

Китайские города ввели новые блокировки и ограничения на поездки после того, как число новых ежедневных случаев заболевания COVID-19 утроилось. Это произошло за несколько дней до съезда Коммунистической партии.

Последняя блокировка началась в понедельник в городе Фэньян в провинции Шаньси на севере Китая после того, как накануне в общегородском тестировании был обнаружен положительный случай.

Как в Шанхае, жители которого ранее в этом году подвергались длительной изоляции, так и в столице страны Пекине было зарегистрировано небольшое, но растущее число случаев заболевания. В понедельник два района Шанхая объявили о закрытии кинотеатров и других развлекательных заведений.

Вспышки были зарегистрированы по всей стране, самые крупные из них — во Внутренней Монголии и на крайнем западе Синьцзяна.