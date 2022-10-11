В МИД России предупредили США об опасности эскалации неконтролируемого конфликта
2022-10-11
08:01
Заместитель главы МИД рассказал о предупреждениях России об опасности неконтролируемой эскалации конфликта.
В интервью РИА Новости заместитель главы МИД Сергей Рябков рассказал о неоднократных предупреждениях, которые Россия направляет США и другим странам Запада, об опасности эскалации украинского кризиса. Вашингтон и Брюссель все больше втягиваются в конфликт и это вынуждает Россию предпринимать адекватные меры противодействия.
"Очевидно, что Россия не заинтересована в прямом столкновении с Западом. Поэтому мы предупреждаем западные страны об опасности эскалации конфликта", — сказал дипломат.
Сергей Рябков констатировал, что несмотря на предупреждения России, США и другие страны все больше втягиваются в конфликт на стороне киевского режима. Это очень опасная ситуация, заявил заместитель главы МИД.
Опубликовано: Максим Алексеев
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