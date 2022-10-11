Washington Post: Российские хакеры атаковали американские аэропорты
2022-10-11
09:33
Сайты нескольких аэропортов США, в том числе в Атланте, Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе стали объектами кибератак, исходящих из России, сообщает The Washington Post.
Атаки не затронули системы, отвечающие за управление воздушным движением и безопасность полетов. Хакеры временно заблокировали полный или частичный доступ к веб-сайтам аэропортов, включая информацию о прибытии и отправлении рейсов.
Первым объектом атак стал аэропорт "Ла-Гуардиа" в Нью-Йорке, за ним последовали аэропорты Лос-Анджелеса, Чикаго, Атланты и Де-Мойна.
"Атаки не причинили никакого ущерба, но мы внимательно следим за ними", — сказал представитель Федерального управления безопасности на транспорте.
The Washington Post сообщает, что за атаками стоит российская группировка, а руководство аэропортов, сайты которых подверглись атаке, уведомили правоохранительные органы об инциденте.
По словам Джона Халтквиста, вице-президента по разведке американской компании по кибербезопасности Mandiant, атаки были осуществлены группой пророссийских хакеров, известной как Killnet.
Опубликовано: Николай Скира
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