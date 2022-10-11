Washington Post: Российские хакеры атаковали американские аэропорты

Сайты нескольких аэропортов США, в том числе в Атланте, Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе стали объектами кибератак, исходящих из России, сообщает The Washington Post.

Атаки не затронули системы, отвечающие за управление воздушным движением и безопасность полетов. Хакеры временно заблокировали полный или частичный доступ к веб-сайтам аэропортов, включая информацию о прибытии и отправлении рейсов.

Первым объектом атак стал аэропорт "Ла-Гуардиа" в Нью-Йорке, за ним последовали аэропорты Лос-Анджелеса, Чикаго, Атланты и Де-Мойна.

"Атаки не причинили никакого ущерба, но мы внимательно следим за ними", — сказал представитель Федерального управления безопасности на транспорте.

The Washington Post сообщает, что за атаками стоит российская группировка, а руководство аэропортов, сайты которых подверглись атаке, уведомили правоохранительные органы об инциденте.

По словам Джона Халтквиста, вице-президента по разведке американской компании по кибербезопасности Mandiant, атаки были осуществлены группой пророссийских хакеров, известной как Killnet.