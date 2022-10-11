Во Франкфурте обнаружена бомба, эвакуированы 20 000 человек
2022-10-11
11:13
Около 20 000 человек были призваны временно покинуть свои дома в районе Франкфурта после обнаружения 500-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны, сообщили городские пожарные.
Американская бомба была обнаружена в понедельник утром во время проведения работ в районе Боккенхайм, где расположен университетский кампус.
Обезвредить взрывное устройство планируется в среду, сообщается на сайте пожарной службы.
«Около 20 000 человек должны покинуть свои дома к 9 утра среды», — добавляют они.
Опубликовано: Тарас Медведев
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