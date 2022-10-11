Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело против Полка Кастуся Калиновского
2022-10-11
11:32
Официальный Минск давно использовал негативную риторику касательно беларуских граждан, которые в рядах неофициальных национальных формирований сражаются с россиянами на стороне ВСУ.
И вот наступил момент, когда этих бойцов решено призвать к ответу. Против Полка Кастуся Калиновского, его членов и организаторов, возбуждено уголовное дело.
Обвиняемая сторона названа экстремистским батальоном беларуских наемников. При этом отрицать национальность воинов невозможно, все же Кастусь Калиновский герой Беларуси, прославившийся в 19 веке борьбой против российских оккупантов.
Правда прокуратура утверждает, что само воинское формирование создано из беларуских граждан, находившихся на территории Украины, Польши и Литвы.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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