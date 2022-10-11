Инфраструктура Ивано-Франковской области попала под удар российской армии

Высокоточными ударами российской армии повреждены объекты инфраструктуры Ивано-Франковской области.

Во вторник после полудня, 11 октября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщила, что Ивано-Франковская область, расположенная в западной части Украины, находится под обстрелом Вооружённых сил России.

Обозреватели украинского издания сообщают, со ссылкой на представителей местной власти, что в результате обстрела российской армией был повреждён объект критической инфраструктуры Ивано-Франковской области.