Инфраструктура Ивано-Франковской области попала под удар российской армии

2022-10-11

12:31

Высокоточными ударами российской армии повреждены объекты инфраструктуры Ивано-Франковской области.

Во вторник после полудня, 11 октября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщила, что Ивано-Франковская область, расположенная в западной части Украины, находится под обстрелом Вооружённых сил России.

Обозреватели украинского издания сообщают, со ссылкой на представителей местной власти, что в результате обстрела российской армией был повреждён объект критической инфраструктуры Ивано-Франковской области.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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