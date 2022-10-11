Эксперты раскрыли бабушкины секреты защиты от клещей домашних животных

Это растения с запахом, которые могут украсить участок, но при этом отпугнут вредных и опасных насекомых.

Эти насекомые являются переносчиками многих страшных заболеваний - энцефалита, боррелиоза. Достается от них и домашним животным. Клещи переносят очень тяжёлое заболевание собак – пироплазмоз. При отсутствии своевременного лечения питомцу грозит гибель

Такая опасность сохраняется с апреля по октябрь. Чтобы облегчить себе задачу, не бояться выпускать кота или собаку на улицу, можно решить проблему простым способом - посадив на участке растения, которые не переносят клещи.

К примеру, мяту кошачью. Она содержит эфирные масла, которые любят Мурки и Шарики, а опасные членистоногие - их опасаются. Клещи также не любят пижму. И ромашку далматскую (пиретрум). Она богата пиретринами – природными инсектицидами, которые являются сильным ядом для вредных насекомых.

Есть смысл посадить розмарин - он не только вкусен как добавка, но и полезен как репеллент. Эфирные масла этого растения отбивают у кровососов желание селиться рядом.

Лаванда очень красивое растение, которым можно любоваться. А клещи к нему близко не подлетят - из-за эфирных масел с содержанием камфоры и оцимена.

На придомовой территории также можно посадить черемуху, хрен, лук, аир. Все эти растения - враги клещей, потому они на участок и не залетят.