ГСУ Чехии сообщило, что инфляция в стране впервые за последние 29 лет составила 18%.

11 октября пресс-служба Чешского статистического управления сообщила о том, что впервые с 1993 в стране зафиксирован рекордный показатель уровень инфляции, усиливший давление на экономику Чехии.

Согласно данным ГСУ Чехии, в настоящее время, впервые за последние 29 лет, инфляция в годовом исчислении составляет 18% по сравнению с 17,2% в сентябре, что во многом связано с введёнными Западом антироссийскими санкциями.