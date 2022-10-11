В Чехии наблюдается рекордная за последние 29 лет инфляция
2022-10-11
13:11
ГСУ Чехии сообщило, что инфляция в стране впервые за последние 29 лет составила 18%.
11 октября пресс-служба Чешского статистического управления сообщила о том, что впервые с 1993 в стране зафиксирован рекордный показатель уровень инфляции, усиливший давление на экономику Чехии.
Согласно данным ГСУ Чехии, в настоящее время, впервые за последние 29 лет, инфляция в годовом исчислении составляет 18% по сравнению с 17,2% в сентябре, что во многом связано с введёнными Западом антироссийскими санкциями.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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