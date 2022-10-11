Вдове Караченцова Поргиной понадобилась помощь врачей после ссоры с Варшавером
2022-10-11
13:33
Актриса Людмила Поргина вынуждена вызвать скорую помощь из-за конфликта с главой "Ленкома" Марком Варшавером.
Людмила Поргина вызвала скорую помощь из-за конфликта с Марком Варшавером.
Артистка не выходила на сцену пока ухаживала за своим супругом Николаем Караченцовым. После того как она вернулась к работе, ее определили в массовку.
В новом сезоне ситуация повторилась. Поргиной предназначались только малозначимые роли. Актриса решила выяснить у директора, в чём дело.
Поргина поделилась впечатлением от общения с Варшавером с "Prozvezd.info": "Он вдруг как закричит: "Не сметь ко мне подходить! Чтобы ноги не было в моем кабинете!" Я была шокирована его реакцией".
Людмила отметила, что деятель учреждения культуры вел себя неподобающим образом. Она пожаловалась, что из-за произошедшего вынуждена была обращаться за медицинской помощью.
Поргина опасалась, что у нее может случиться инфаркт.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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