Вдове Караченцова Поргиной понадобилась помощь врачей после ссоры с Варшавером

Актриса Людмила Поргина вынуждена вызвать скорую помощь из-за конфликта с главой "Ленкома" Марком Варшавером.

Людмила Поргина вызвала скорую помощь из-за конфликта с Марком Варшавером.

Артистка не выходила на сцену пока ухаживала за своим супругом Николаем Караченцовым. После того как она вернулась к работе, ее определили в массовку.

В новом сезоне ситуация повторилась. Поргиной предназначались только малозначимые роли. Актриса решила выяснить у директора, в чём дело.

Поргина поделилась впечатлением от общения с Варшавером с "Prozvezd.info": "Он вдруг как закричит: "Не сметь ко мне подходить! Чтобы ноги не было в моем кабинете!" Я была шокирована его реакцией".

Людмила отметила, что деятель учреждения культуры вел себя неподобающим образом. Она пожаловалась, что из-за произошедшего вынуждена была обращаться за медицинской помощью.

Поргина опасалась, что у нее может случиться инфаркт.