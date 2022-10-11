Милявская выступила в защиту директора Моисеева Гороха в ответ на выпады брата артиста Толкача

Лолита Милявская отреагировала на скандал, вспыхнувший вокруг директора Бориса Моисеева Сергея Гороха. Певица встала на защиту арт-директора покойного артиста.

О Сергее Горохе нелестно отзывается брат Бориса Моисеева Маркс Толкач. Он обвиняет директора в кончине его родственника.

Толкач убеждён, что Горох желал завладеть имуществом артиста.

Лолита Милявская вступилась за концертного директора покойного музыканта, утверждая, что именно Горох вправе получить наследство Моисеева.

Об этом исполнительница заявила на записи для Ютуб-шоу "Алена, блин!", которую и обнародовала ведущая передачи Алёна Жигалова.

Лолита возмутилась: "Если бы не Горох, Боря бы давно ушел. И сто лет назад была отписана квартира, потому что брату Боря был не нужен - он вообще с ним отказывался встречаться и презирал напрочь".