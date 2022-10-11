Вучич выразил послу России в Сербии надежду на мир в Европе

Президент Сербии Александр Вучич выразил российскому послу Александру Боцан-Харченко надежду на мир в Европе.

11 октября администрация президента Сербской Республики сообщила, что Александр Вучич принял чрезвычайного и полномочного посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко в Белграде.

Во время встречи с российским послом Вучич поблагодарил Боцан-Харченко за поддержку, которую Москва оказывает Белграду в его стремлении сохранить территориальную целостность Сербии, а также выразил искреннюю надежду на скорейшее завершение украинского конфликта и установление мира в Европе.