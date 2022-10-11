Минсельхоз: Россия в этом году сможет обойтись без импорта ржи

Минсельхоз не исключил, что Россия в этом году не будет импортировать рожь.

11 октября РИА Новости сообщили, что на всероссийском форуме сельских пекарей первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила журналистам, что Россия в этом году может обойтись без импорта ржи благодаря высокому качеству урожая. Лут выразила надежду, что своего урожая будет достаточно и его полностью хватит на свои внутренние потребности.

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут напомнила, что валовый сбор зерна в России в 2022 году ожидается в объеме 150 миллионов тонн, из них 100 миллионов - на пшеницу и 2,3 миллиона - на рожь. Сейчас в России собрано около 75% от общего объема ржи, добавила она.