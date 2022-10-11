Росфинмониторинг внес компанию Meta в список террористов и экстремистов
2022-10-11
14:24
Пресс-служба Росфинмониторинга сообщила о причислении организации Meta к перечню террористических групп.
11 октября Росфинмониторинг опубликовал пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что компания Meta отныне внесена в список террористических и экстремистских организаций, деятельность которых полностью запрещена на территории Российской Федерации в соответствии с нынешним законодательством.
После начала специальной военной операции армии РФ в Украине такие продукты Meta как Facebook и Instagram получили от администрации компании разрешение на призыв к насилию над русскими, за что данные мессенджеры были запрещены в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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