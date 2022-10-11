Росфинмониторинг внес компанию Meta в список террористов и экстремистов

Пресс-служба Росфинмониторинга сообщила о причислении организации Meta к перечню террористических групп.

11 октября Росфинмониторинг опубликовал пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что компания Meta отныне внесена в список террористических и экстремистских организаций, деятельность которых полностью запрещена на территории Российской Федерации в соответствии с нынешним законодательством.

После начала специальной военной операции армии РФ в Украине такие продукты Meta как Facebook и Instagram получили от администрации компании разрешение на призыв к насилию над русскими, за что данные мессенджеры были запрещены в России.