В Беларуси разработали два импортозамещающих препарата для терапии онкологии

Член-корреспондент НАН Беларуси Елена Калиниченко заявила, что белорусские учёные завершили разработку двух импортозамещающих препаратов для терапии онкологических заболеваний.

11 октября начальник научно-производственного центра «ХимФармСинтез» Института биоорганической химии НАН Беларуси Елена Калиниченко в пресс-релизе заявила, что белорусские учёные успешно завершили работы по разработке двух отечественных противоопухолевых препаратов, которые способны заменить импортные аналоги.

Калиниченко отметила, что один препарат из двух прошёл все необходимые клинические испытания, проверка другого закончится в этом месяце, после чего белорусские импортозамещающие препараты для терапии онкологических заболеваний поступят на рынок Беларуси уже в 2023 году.