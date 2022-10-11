Reuters: США пересмотрят отношения с Саудовской Аравии из-за решения по сокращению добычи нефти

Информационное агентство Reuters сообщает, что США готовы пересмотреть отношения с Саудовской Аравией на фоне скандального решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что американское правительство готовиться пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Это связано с тем, что 5 октября 2022 года страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

В США также напомнили, что речь идет не о фактическом сокращении на 2 млн баррелей в сутки, а от превышения квот. Ожидается, что реальное сокращение добычи «черного золота» будет на уровне 1 млн баррелей в сутки, однако этого будет достаточно, чтобы цены на нефть выросли.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что Джо Байден пересмотрит отношения с Саудовской Аравией. При этом ни он, ни администрация американского лидера не уточнила, как этот пересмотр будет происходить.

Аналитики назвали решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти «ударом по Байдену», так как оказалось, что поездка американского лидера на Ближний Восток ровным счетом не принесла никакого результата. Кроме того, сокращение добычи нефти произошло на больший объем, чем ожидалось.