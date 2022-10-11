Московский судья Маслов умер после взрыва на Крымском мосту, став четвёртой жертвой

11 октября число погибших от теракта на Крымском мосту увеличилось до четырёх человек.

Вечером вторника российские информационные издания сообщили о смерти москвича Сергея Маслова, который в день взрыва на Крымском мосту также передвигался по данному сооружению на автомобиле. Маслов являлся сотрудником Арбитражного суда Москвы и скончался в больнице.

По данным правоохранительных органов, к текущему моменту от взрыва на Крымском мосту погибло четыре человека, которые ехали в одном автомобиле.