Московский судья Маслов умер после взрыва на Крымском мосту, став четвёртой жертвой
2022-10-11
16:30
11 октября число погибших от теракта на Крымском мосту увеличилось до четырёх человек.
Вечером вторника российские информационные издания сообщили о смерти москвича Сергея Маслова, который в день взрыва на Крымском мосту также передвигался по данному сооружению на автомобиле. Маслов являлся сотрудником Арбитражного суда Москвы и скончался в больнице.
По данным правоохранительных органов, к текущему моменту от взрыва на Крымском мосту погибло четыре человека, которые ехали в одном автомобиле.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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