Повышают либидо: эксперты пояснили, как на мужчин влияют черные томаты
2022-10-11
17:29
У таких помидоров особый вкус, к тому же кусты рослые и очень урожайные: с каждого можно снять около пятнадцати килограммов плодов.
В принципе, помидоры всех сортов по своей природе афродизиаки, они повышают половое влечение и у мужчин, и у женщин.
Однако, как подчеркивают специалисты, самым большим эффектом в этом плане обладают черноплодные томаты. И больше всего они влияют на мужское здоровье и мужское долголетие.
Черные томаты богаты полезными природными пигментами - антоцианами. Как их возделывать? В принципе, разницы по сравнению с их сородичами особой нет. Но имеются нюансы.
При их выращивании и уходе желательно ограничить применение химических препаратов и минеральных удобрений, лучше использовать органические. Раз в неделю, особенно после дождя, помидоры надо опрыскать раствором триходермина, который защитит растение от грибка.
Можно заменить триходермин квасом, кефиром, вытяжкой из чеснока, сывороткой. Подкармливать сухим птичьим пометом (около 2 спичечных коробков на куст), золой или мелом (такой же объем).
У черных томатов особый вкус, который нравится многим. Как правило, кусты черных томатов рослые, и урожайность хорошая. Единственный минус - они не подходят для консервации. С другой стороны, и названный эффект дают свежие плоды.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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