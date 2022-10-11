Повышают либидо: эксперты пояснили, как на мужчин влияют черные томаты

У таких помидоров особый вкус, к тому же кусты рослые и очень урожайные: с каждого можно снять около пятнадцати килограммов плодов.

В принципе, помидоры всех сортов по своей природе афродизиаки, они повышают половое влечение и у мужчин, и у женщин.

Однако, как подчеркивают специалисты, самым большим эффектом в этом плане обладают черноплодные томаты. И больше всего они влияют на мужское здоровье и мужское долголетие.

Черные томаты богаты полезными природными пигментами - антоцианами. Как их возделывать? В принципе, разницы по сравнению с их сородичами особой нет. Но имеются нюансы.

При их выращивании и уходе желательно ограничить применение химических препаратов и минеральных удобрений, лучше использовать органические. Раз в неделю, особенно после дождя, помидоры надо опрыскать раствором триходермина, который защитит растение от грибка.

Можно заменить триходермин квасом, кефиром, вытяжкой из чеснока, сывороткой. Подкармливать сухим птичьим пометом (около 2 спичечных коробков на куст), золой или мелом (такой же объем).

У черных томатов особый вкус, который нравится многим. Как правило, кусты черных томатов рослые, и урожайность хорошая. Единственный минус - они не подходят для консервации. С другой стороны, и названный эффект дают свежие плоды.