Сын Талькова разорвал отношения с Азизой и хочет отменить обряд крещения ею своего сына
2022-10-11
17:53
Певица заявила о мутном бизнесе покойного исполнителя, и это сильно обидело Игоря-младшего, который хочет разовать с ней все отношения.
Эпатажная Азиза опять в центре скандала. На этот раз с ней публично разругался сын ее погибшего друга Игоря Талькова.
Дело в том, что певица заявила о мутном бизнесе покойного исполнителя, и это сильно обидело Игоря-младшего, сообщает Рrozvezd
Тальков-младший намерен пойти в конфликте еще дальше: отменить обряд крещения собственного сына, крестной матерью которого является Азиза. Он также обвинил Азизу в проблемах с психикой.
"Либо сумасшедшая, либо проплаченная, - передает слова Талькова портал tvcenter.ru. - Я вообще ничего общего с тобой не хочу иметь. Мы раскрестим скоро Святика....Твоя дорога уже понятно куда".
Игоря Талькова застрелили в 1991-м году, напоминает издание. Долгое время главной подозреваемой считалась Азиза.
Певица много лет хранила молчание по поводу этой трагедии, и только в последние годы стала часто появляться на публике и помирилась с сыном покойного музыканта.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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