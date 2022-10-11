Сын Талькова разорвал отношения с Азизой и хочет отменить обряд крещения ею своего сына

Певица заявила о мутном бизнесе покойного исполнителя, и это сильно обидело Игоря-младшего, который хочет разовать с ней все отношения.

Эпатажная Азиза опять в центре скандала. На этот раз с ней публично разругался сын ее погибшего друга Игоря Талькова.

Дело в том, что певица заявила о мутном бизнесе покойного исполнителя, и это сильно обидело Игоря-младшего, сообщает Рrozvezd

Тальков-младший намерен пойти в конфликте еще дальше: отменить обряд крещения собственного сына, крестной матерью которого является Азиза. Он также обвинил Азизу в проблемах с психикой.

"Либо сумасшедшая, либо проплаченная, - передает слова Талькова портал tvcenter.ru. - Я вообще ничего общего с тобой не хочу иметь. Мы раскрестим скоро Святика....Твоя дорога уже понятно куда".

Игоря Талькова застрелили в 1991-м году, напоминает издание. Долгое время главной подозреваемой считалась Азиза.

Певица много лет хранила молчание по поводу этой трагедии, и только в последние годы стала часто появляться на публике и помирилась с сыном покойного музыканта.