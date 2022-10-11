В армию хотят призвать всех музыкантов K-POP-группы BTS

Согласно закону Южной Кореи, обязательную военную службу должны пройти все мужчины от 18 до 35 лет. Продолжительность службы от 18 до 21 месяца.

Всех семерых участников группы BTS могут призвать в армию Южной Кореи, сообщает Рамблер. Дискуссия на тему - место ли популярным артистам в армейской среде или нет? - ведутся на самом высшем уровне.

В частности, комиссар Военного управления трудовых ресурсов Кореи Ли Ки-сик считает, что призыв звезд весьма «желателен», потому что это покажет справедливость военной системы страны.

Согласно закону Южной Кореи, обязательную военную службу должны пройти все трудоспособные мужчины от 18 до 35 лет. Продолжительность службы - от 18 до 21 месяца. Поблажки предусмотрены лишь для спортсменов и деятелей искусства, которые завоевали награды на соревнованиях и повысили тем самым национальный престиж.

На эту тему проведен и опрос. 61% респондентов в итоге поддержали идею о предоставлении льгот артистам эстрады. При этом 54% заявили, что непосредственно участники BTS должны служить в армии.

Ожидается, что на финальное решение повлияет Минкультуры страны. Ведомство обещало в ближайшее время окончательно сформулировать позицию по этому вопросу.