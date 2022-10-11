Пешком через границу: стало известно, какой способ избрал Никита Пресняков, чтобы сбежать из России

Как стало известно СМИ, музыкант не стал покупать билет на самолет из Москвы, а своим ходом пересек границу с Эстонией.

На прошлой неделе многие интернет-издания облетела новость о якобы мобилизации Никиты Преснякова. Но потом выяснилось, что он успел покинуть Россию заблаговременно.

Как выяснилось, пробирался певец, как говорится, чуть ли не "партизанскими" тропами. Он пересек границу между Ивангородом и эстонской Нарвой пешком. До места перехода молодой человек добрался на такси, а на той стороне его ждала другая машина. К слову, у артиста есть гражданство Литвы.

В том, что Пресняков-младший на самом деле выехал из России, сомневались немногие. Но большинство считали, что внук Пугачевой улетел в США, где учился ранее.

Тем более, что в США на постоянной основе живет и его мать Кристина Орбакайте. Но, судя по последним новостям, семья Преснякова-младшего артиста решила подстраховаться, вероятно, опасаясь, что звезду кто-то заметит в аэропорту, сообщает Экспресс газета.

Пешеходный пограничный переход стал той идеальной стратегией, которая позволила Никите покинуть страну без особого шума.