Виктории Руффо из сериала Просто Мария нашла мужа ее киношная теща донна Мати

Звезда телесериала Просто Мария Виктория Руффо, ее два брака и трое детей: как сложилась личная жизнь знаменитости.

Телесериал Просто Мария разделил профессиональную жизнь исполнительницы главной роли на до и после. Гонорары Виктории Руффо единовременно выросли в семь раз, и карьера пошла в гору. А вот в личной жизни все было не так радужно.

К двадцати семи годам девушка не могла найти свою любовь, несмотря на повышенное мужское внимание. Об этом она часто разговаривала с пятидесятисемилетней Сильвией Дербес, которая сыграла в сериале маму ее сериального мужа Виктора Карено.

Женщина так прониклась дружбой с Викторией, что решила познакомить ее со своим сыном Эухенио. Тот был одного возраста с Руффо, и тоже работал актером в комедийном жанре. Между молодыми людьми вспыхнула страсть, и бурный роман завершился свадьбой. В браке у пары родился сын Хосе Эдуардо.

В первое время Виктория была полностью счастлива, ведь у нее были любимые муж и сын, успешная карьера и приличные гонорары. Зрители, поклонники и коллеги были уверены, что у актрисы дом полная чаша. Но на деле все было не так уж и радужно.

Виктория вернулась к съемкам в кино, едва ребенку исполнился год, передоверив заботу о малыше нанятой няне. Это не совсем нравилось ее мужу, который считал, что актриса плохая жена и мать, поскольку слишком много времени уделяет съемкам вместо того, чтобы посвящать его семье. Между супругами начался разлад, они часто спорили и даже ссорились.

К тому же проблем прибавляла и болезненная ревность Эухенио. Он мог оскорбить жену даже прилюдно, но и сам при этом совсем не был ангелочком, и изменял Виктории с завидной регулярностью. Виктория терпела, поскольку очень любила мужа, и даже не стала упрекать его в неверности после того, как узнала, что у него родился внебрачный ребенок на стороне.

Но ее попытки наладить семейную жизнь только еще больше провоцировали нетерпимость Эухенио. Поговаривают, что причиной такого резкого отношения к Виктории со стороны ее мужа была ее более успешная, чем у него карьера. Хотя на недостаток популярности Дербес-младший тоже пожаловаться не мог.

В 1996-м году, не выдержав постоянных измен, придирок и скандалов, Виктория Руффо развелась с Эухенио Дербесом, и все свои душевные силы направила на работу и воспитание сына. Бывший же муж всеми силами пытался подпортить репутацию актрисы в глазах общественности.

В 2000-м году Виктория познакомилась с политиком Омаром Файядом, с которым у нее начались романтические отношения, а через год они поженились. Во втором браке у Виктории Руффо родились близнецы Ануар и Виктория. Омару также удалось подружиться с сыном Виктории от первого брака. На этот раз выбор супруга оказался удачным. Виктория успешна и счастлива со своим мужем и детьми.