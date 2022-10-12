Хлое Кардашьян сделали срочную операцию по удалению опухоли на лице
2022-10-12
00:11
38-летней Хлое Кардашьян недавно пришлось сделать срочную операцию на лице. Она рассказала, что увидела «небольшую шишку» на щеке и приняла ее за прыщ. Но уплотнение долго не исчезало, и она обратилась к врачу.
Ей дважды сделали биопсию и сказали, что нужна срочная операция. После удаления опухоли Хлоя должна носить повязку. Она говорит, что на щеке могут остаться шрам и небольшое углубление.
Хлоя Кардашьян вспомнила, что в 10 лет у нее была меланома на спине, которую также пришлось удалять. Она напомнила, как важно следить за своим здоровьем и пользоваться солнцезащитным кремом.
Опубликовано: Светлана Репина
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Хлое Кардашьян сделали срочную операцию по удалению опухоли на лице
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