Хлое Кардашьян сделали срочную операцию по удалению опухоли на лице

38-летней Хлое Кардашьян недавно пришлось сделать срочную операцию на лице. Она рассказала, что увидела «небольшую шишку» на щеке и приняла ее за прыщ. Но уплотнение долго не исчезало, и она обратилась к врачу.

Ей дважды сделали биопсию и сказали, что нужна срочная операция. После удаления опухоли Хлоя должна носить повязку. Она говорит, что на щеке могут остаться шрам и небольшое углубление.

Хлоя Кардашьян вспомнила, что в 10 лет у нее была меланома на спине, которую также пришлось удалять. Она напомнила, как важно следить за своим здоровьем и пользоваться солнцезащитным кремом.