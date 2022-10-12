Летом во Франции обанкротилось рекордное количество компаний
2022-10-12
01:07
Согласно статистике, собранной агентством Altares и опубликованной Franceinfo, за лето нынешнего года во Франции обанкротилось около 9 000 компаний. Это максимальное количество банкротств за последние 25 лет.
Прошлогодний показатель был ниже на 69%. Но обанкротившихся ресторанов в этом году оказалось на 150% больше, а парикмахерских и салонов красоты – на 94%. Часто объявляли о банкротстве и небольшие магазины.
Аналитики видят сразу несколько причин такой ситуации. Это рост инфляции в связи с российско-украинским конфликтом, изменение привычек потребителей после пандемии и сокращение государственной поддержки предприятий.
Опубликовано: Светлана Репина
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