Летом во Франции обанкротилось рекордное количество компаний

Согласно статистике, собранной агентством Altares и опубликованной Franceinfo, за лето нынешнего года во Франции обанкротилось около 9 000 компаний. Это максимальное количество банкротств за последние 25 лет.

Прошлогодний показатель был ниже на 69%. Но обанкротившихся ресторанов в этом году оказалось на 150% больше, а парикмахерских и салонов красоты – на 94%. Часто объявляли о банкротстве и небольшие магазины.

Аналитики видят сразу несколько причин такой ситуации. Это рост инфляции в связи с российско-украинским конфликтом, изменение привычек потребителей после пандемии и сокращение государственной поддержки предприятий.