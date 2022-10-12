Летом во Франции обанкротилось рекордное количество компаний

2022-10-12

01:07

Согласно статистике, собранной агентством Altares и опубликованной Franceinfo, за лето нынешнего года во Франции обанкротилось около 9 000 компаний. Это максимальное количество банкротств за последние 25 лет.

Прошлогодний показатель был ниже на 69%. Но обанкротившихся ресторанов в этом году оказалось на 150% больше, а парикмахерских и салонов красоты – на 94%. Часто объявляли о банкротстве и небольшие магазины.

Аналитики видят сразу несколько причин такой ситуации. Это рост инфляции в связи с российско-украинским конфликтом, изменение привычек потребителей после пандемии и сокращение государственной поддержки предприятий. 

Опубликовано: Светлана Репина







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