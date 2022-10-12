США обвинили Саудовскую Аравию в согласовании решений по нефти с Россией

2022-10-12

01:47

Пресс-секетарь администрации Байдена Карин Жан-Пьер сообщила, что Саудовская Аравия согласовывает свои действия с Россией. По ее словам, на это указывает решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

Жан-Пьер уточнила, что с самого начала своего президентства Джо Байден говорил о необходимости изменить взаимоотношения с Саудовской Аравией. 

Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ приняли решение сократить объемы добычи нефти на 2 млн баррелей в день. Это вызвало негативную реакцию в США, а Владимир Путин заявил, что целью такого решения была стабилизация нефтяных рынков.

Опубликовано: Светлана Репина







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