Германия и Нидерланды придумали «беспроигрышный» план сокращения затрат на электроэнергию

По информации Bloomberg, Германия и Нидерланды подготовили план из 10 пунктов, в котором основное внимание уделяется совместной закупке газа, чтобы уравнять возможности всех стран.

План предполагает, что государства-члены ЕС должны убедиться, что их заполнение газовых хранилищ в следующем году скоординировано, чтобы остановить рост цен.

Германия и Нидерланды заявляют, что нормирования газа необходимо избегать. Они призывают рассматривать ограничение цен с учетом мнения стран, которые больше всего пострадают от таких мер.

Другие меры в плане, который будет обнародован Германией и Нидерландами, включают в себя повышение обязательных целей по сокращению спроса на газ.