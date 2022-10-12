Германия и Нидерланды придумали «беспроигрышный» план сокращения затрат на электроэнергию
2022-10-12
02:13
По информации Bloomberg, Германия и Нидерланды подготовили план из 10 пунктов, в котором основное внимание уделяется совместной закупке газа, чтобы уравнять возможности всех стран.
План предполагает, что государства-члены ЕС должны убедиться, что их заполнение газовых хранилищ в следующем году скоординировано, чтобы остановить рост цен.
Германия и Нидерланды заявляют, что нормирования газа необходимо избегать. Они призывают рассматривать ограничение цен с учетом мнения стран, которые больше всего пострадают от таких мер.
Другие меры в плане, который будет обнародован Германией и Нидерландами, включают в себя повышение обязательных целей по сокращению спроса на газ.
Опубликовано: Светлана Репина
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