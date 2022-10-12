Ученые нашли галактическое кладбище в Млечном Пути

На первой в своем роде карте Млечного Пути ученые обнаружили массивный «галактический подземный мир», заполненный остатками того, что раньше было большим солнцем, а теперь является черными дырами и нейтронными звездами.

Согласно результатам исследования, опубликованным в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества, размеры «кладбища» почти втрое превышают высоту Млечного Пути.

Астрономы считают, что эти компактные остатки мертвых звезд демонстрируют принципиально иное распределение и структуру по сравнению с видимой галактикой.

Исследование показало, что остатки когда-то были массивными звездами, более чем в восемь раз превышающими наше Солнце, пока они не разрушились.