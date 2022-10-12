Психологи объяснили, какую пользу получает человек от рыбалки и почему для многих она стала частью жизни

Рыбалка укрепляет сердечно-сосудистую систему. Пара дней за городом также очень полезна для органов дыхания.

Рыбалка - одно из расхожих увлечений мужской половины. И летом, и зимой они готовы сидеть с удочками у водоемов часами и днями, чем порой очень нервируют жен и свои семьи.

Почему их так тянет на рыбалку? Психолог Анна Борисенко посоветовала любимым и родным рыбаков не ревновать их к увлечению, потому что оно дарит им здоровье и укрепляет мир в семье.

Каковы плюсы рыбалки? Во-первых, она укрепляет сердечно-сосудистую систему. Пара дней за городом также очень полезна для органов дыхания. Многим приходится пройти пару-тройку километров по лесу до берега водоема, а движение всегда на пользу.

Плюс оно перемежается с медитированием, которое тоже добавляет здоровья. Нервная система при этом отдыхает, расслабляется. А что лучше для семьи, чем спокойный и выдержанный муж?

Так что рыбалка - большая разгрузка для организма. И лучше не ревновать мужчину к рыбалке, а составить ему компанию. И тоже отдохнуть таким образом.