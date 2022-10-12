Российская армия нанесла удар по объекту энергетики Днепропетровской области
2022-10-12
13:28
Глава ОГА Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщило о «прилёте» со стороны России по по объекту энергетики в Каменском районе.
12 октября председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко в своём Telegram-канале заявил, что в результате обстрела служащими Вооружённых сил России был поражён объект энергетической инфраструктуре в Каменском районе.
Резниченко добавил, что на месте «прилёта» ВС РФ возник есть серьёзные разрушения, возник пожар, локализовать который в настоящее время активно пытаются местные экстренные службы, после чего энергетики будут пытаться восстановить повреждённое оборудование.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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