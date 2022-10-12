Система ПВО России работает в небе над Белгородом на фоне громких взрывов

Издание "РИА Новости" сообщает, что над Белгородом работают российские системы противовоздушной обороны.

Днём 12 октября журналисты информагентства "РИА Новости" экстренно сообщили, что в небе над Белгородом была слышна серия громких взрывов, а также наблюдались следы, характерные для работы российской системы противовоздушной обороны по целям предполагаемого противника.

Очевидцы событий также распространили видеозаписи из Белгорода, некоторых действительно запечатлена работа систем ПВО армии России над расположенным недалеко от границы с Украиной российским городом.