Юрий Стоянов попал впросак во время выступления в честь Михалкова
2022-10-12
14:14
Актер забыл очки, и не смог разобрать слов стихов, подобранных к написанной им самим музыке. И потому просто сыграл несколько проигрышей.
Юрий Стоянов один из самых востребованных артистов в России. Он долго шел к успеху, и дорога была непростой. Уже будучи известным, он оконфузился во время выступлении в честь писателя Сергея Михалкова. Актер рассказал, как это было.
Он только что снялся в фильме «12» и часто общался с Никитой Михалковым. Режиссер пригласил его выступить на юбилее своего отца. Стоянов согласился.
Юрий Николаевич отыскал у Сергея Владимировича понравившееся стихотворение, которое отлично легло на его музыку. Актер не стал заучивать стихи, написал текст на бумаге и прикрепил скотчем на изгиб гитары.
«Вышел на сцену. Говорю: «Ребята, послушайте песню, просто классная». Вступление было длинным. Но уже нужно петь первый куплет, опускаю глаза и понимаю: я без очков. У меня тогда начало падать зрение, и я видел лишь отдельные буквы. Сыграл еще раз вступление… В общей сложности я играл минуты три, потом встал и сказал: «Вот какую мелодию навеяли стихи Сергея Михалкова». Поклонился и ушел», — поделился воспоминаниями артист.
Юрий Николаевич после конфуза сильно переживал. А потом понял, что "иногда полезно споткнуться и так упасть. Или посмотреть чудовищный фильм, в котором снялся, заработал деньги, потратил, а позор - остался».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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