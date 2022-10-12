Американского актера Билла Мюррея заподозрили в сексуальных домогательствах

Инцидент произошел на съемочной площадке, и артист якобы пытался замять скандал, выплатив жертве сто тысяч долларов.

Звезда Голливуда Билл Мюррей попал в скандал из-за обвинения в сексуальных домогательствах во время съемок "Быть смертным". Как сообщает Сплетник.ру, слухи о "плохом" поведении актера на съемочной площадке дебютной картины Азиза Ансари просочились еще весной.

Тогда же появилось сообщение, что непосредственно по этой причине приостановилась работа над фильмом. А теперь издание Page Six рассказала о подробностях той истории.

Как оказалось, жалобу подала сотрудница съемочной группы. По словам девушки, 72-летний актер к ней приставал: "целовал ее тело", а затем "залез на нее". Она пыталась противостоять, но под весом артиста не могла двигаться.

Свидетели подтвердили, что Мюррей на самом деле домогался девушки и пытался ее поцеловать. Но есть одна деталь - оба в тот момент были в масках.

Сам актер ранее заявил, что это недопонимание. Именно оно и привело к жалобе со стороны девушки. По словам артиста, он сделал нечто, что показалось ему "забавным", но девушка восприняла это по-своему.

Инсайдер сообщает, что сотрудница "расценила действия Мюррея как исключительно сексуальные", и была "в ужасе". Артист, как уточняет издание, попытался замять скандал, и даже выплатил сто тысяч долларов за неразглашение. Но это, судя по всему, не помогло.