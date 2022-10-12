Совмин Беларуси запретил магазинам продавать курицу собственной разделки
2022-10-12
17:37
Белорусский Совет министров запретил магазинам страны продавать части курицы, которая была разделана не на предприятиях.
Пресс-служба Совета министров Республики Беларусь уведомляет, что 12 октября ведомство приняло постановление, согласно которому белорусским магазинам запрещается производить реализацию курицы собственной разделки, включая филе, тушку, полутушку, четверть тушки переднюю и заднюю, крылья, голени, бёдра, окорочки и спинки.
По данным белорусского Совмина, магазины страны могут продавать такую продукцию, если она была разделана на мясокомбинатах и профильных организациях. Закон вступает в силу через десять дней после его публикации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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