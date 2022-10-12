Липавский: Чехия запрещает въезд в страну россиянам с шенгеном с 25 октября

2022-10-12

18:17

Глава чешского МИДа Ян Липавский анонсировал запрет на въезд в Чехию для граждан России.

Вечером среды глава чешского Министерства иностранных дел н Липавский публично заявил, что с 25 октября 2022 года Чехия официально запрещает въезд россиянам с шенгенскими туристическими визами на свою территорию. По словам Липавского, данная ограничительная мера будет действовать до поступления других директив из Праги.

Примечательно, что ранее Финляндия и ряд стран Балтии включая Польшу, Эстонию, Латвию и Литву уже ограничили въезд россиянам на свои территории.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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