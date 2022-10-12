Леонид Касинский: Запад всегда использует двойные стандарты при трактовке событий

Помощник министра обороны Беларуси по идеологической работе поделился мнением о внешней политике западных государств в отношении Беларуси.

На встрече с представителями органов государственного управления помощник министра обороны Беларуси по идеологической работе генерал-майор Леонид Касинский заявил, что западные страны всегда используют двойные стандарты при трактовке политических событий.

"Западом будут использоваться двойные стандарты в трактовке происходящих событий. Ситуация вокруг Беларуси остается действительно напряженной", — заявил он.

Леонид Касинский подчеркнул, что уровень военной опасности для Республики Беларусь будет увеличиваться по мере нарастания давления западных держав на Российскую Федерацию.