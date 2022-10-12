Леонид Касинский: Запад всегда использует двойные стандарты при трактовке событий
2022-10-12
22:16
Помощник министра обороны Беларуси по идеологической работе поделился мнением о внешней политике западных государств в отношении Беларуси.
На встрече с представителями органов государственного управления помощник министра обороны Беларуси по идеологической работе генерал-майор Леонид Касинский заявил, что западные страны всегда используют двойные стандарты при трактовке политических событий.
"Западом будут использоваться двойные стандарты в трактовке происходящих событий. Ситуация вокруг Беларуси остается действительно напряженной", — заявил он.
Леонид Касинский подчеркнул, что уровень военной опасности для Республики Беларусь будет увеличиваться по мере нарастания давления западных держав на Российскую Федерацию.
Опубликовано: Максим Алексеев
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