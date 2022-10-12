Панин потерял дочь и просит помощи у поклонников в её поиске

Популярный актер Алексей Панин сообщил неприятную новость своим фанатам - он не может найти свою наследницу Анну и просит помощи в её поиске.

Актер Алексей Панин сообщил, что не может найти свою дочь Анну. Он забрал девочку у своей экс-супруги Юлии Юдинцевой через суд.

Анна живет в Испании вместе с отцом и его женой Евой Тарлакян. В этой стране наследница Панина ходит в учебное заведение и даже подрабатывает официанткой в кафе.

Актёр разместил в соцсетях фото с дочкой, попросив подписчиков помочь её найти.

Фото артист подписал так: "Если кто-то увидит моего ребенка, скажите ей, чтобы шла домой, у меня для нее есть подарок".