Панин потерял дочь и просит помощи у поклонников в её поиске
2022-10-12
22:44
Популярный актер Алексей Панин сообщил неприятную новость своим фанатам - он не может найти свою наследницу Анну и просит помощи в её поиске.
Актер Алексей Панин сообщил, что не может найти свою дочь Анну. Он забрал девочку у своей экс-супруги Юлии Юдинцевой через суд.
Анна живет в Испании вместе с отцом и его женой Евой Тарлакян. В этой стране наследница Панина ходит в учебное заведение и даже подрабатывает официанткой в кафе.
Актёр разместил в соцсетях фото с дочкой, попросив подписчиков помочь её найти.
Фото артист подписал так: "Если кто-то увидит моего ребенка, скажите ей, чтобы шла домой, у меня для нее есть подарок".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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