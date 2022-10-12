Жена Никиты Преснякова Краснова ведёт себя странно после отъезда мужа из РФ
2022-10-12
22:48
Супруга Никиты Преснякова Алёна Краснова пытается выдать себя за другого человека после того, как муж покинул РФ.
Законная супруга Никиты Преснякова, покинувшего страну, пытается выдать себя за другого человека.
Алена Краснова представляется собственным менеджером, когда журналисты у неё интересуются, где находится внук Аллы Пугачевой.
Слова возлюбленной Преснякова младшего приводит Woman.ru: "Где Пресняков и его супруга не знаю".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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